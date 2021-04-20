Avustralya ile karantinasız uçuşlar dün başlamıştı; Yeni Zelanda'da bir havalimanı çalışanında Koronavirüs tespit edildi

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Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız seyahatin başlamasından bir gün sonra Yeni Zelanda'daki Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Vakanın seyahat 'bubble'ı ile bağlantılı olmadığına inanılıyor. Yeni Zelanda, Avustralya'ya uçuşları durdurmadı.

Pazartesi günü binlerce kişi bir yılı aşkın süredir ilk defa ikiülke arasında karantinasız uçtu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüse yakalanan çalışanın yüksek riskli ülkelerden gelen bazı uçakları temizlediğini ifade etti.

Çalışanın iki doz aşısının da olduğuna dikkat çeken Ardern, "Aşı olmak hasta olmayacağınız anlamına gelmiyor. Hasta olanların ölmeyeceği anlamına geliyor" dedi.

Ardern, "Sınır açmamıza bağlı olarak bazı vakalar görüleceğini biliyorduk. Bunun yolculuğumuzun bir parçası olacağını kabul ediyoruz. Sanıyorum Avustralya da ediyor" diye konuştu.