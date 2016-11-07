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BBC Türkçe

Avustralya: Hırsız evden kalçasına saplanan okla kaçtı

Avusturalya'nın Sydney kentinde 68 yaşındaki bir adam evine giren hırsızı okla kalçasından vurdu. Kaçan hırsızın sağlık durumu bilinmiyor ama polis okun hala hırsızın kalçasında olduğuna inanıyor.

07 Kasım 2016 16:31

Avusturalya'nın Sydney kentinde 68 yaşındaki bir kişi, evine giren hırsızı okla kalçasından vurdu.

Hırsız, ev sahibinin parasını ve araba anahtarlarını çalarak kaçmayı başardı.

Pazar günü öğleden sonra yaşanan olayda, ev sahibi hırsızı fark edince hızla evdeki ok ve yayına davrandı.

Ev sahibi, arabasını çalıp kaçmaya çalışan hırsızı kalçası hedef alarak durdurmaya çalıştı.

Ancak hırsız arabadan çıkıp çitlerin üstünden atladı ve başka bir arabayla kaçmayı başardı.

Olay yerine gelen polis, evi inceledikten sonra ok ve yaya delil olarak el koydu.

Avusturalya'da evine hırsız girenlerin hırsıza zarar vermesi veya öldürmesi durumunda, yasalar her zaman ev sahibini korumuyor.

Kişinin kendini savunurken aşırı güç kullanıp kullanmadığı göz önünde bulunduruluyor.

Hırsızın sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Ancak polisten yapılan açıklamada "okun hala yaralı şüphelide olduğuna inanıyoruz" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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