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Dünya

Fransa, Almanya, İngiltere Suriye büyükelçilerini sınırdışı ediyor

Bu kararın diğer Avrupa ülkeleriyle eşgüdüm halinde alındığı ve Suriye büyükelçiliğinin diğer birçok çalışanını ilgilendirdiği kaydedildi

29 Mayıs 2012 20:01

Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ardından, İtalya, İspanya ve Kanada da, Suriye'nin Hula kasabasındaki katliamın ardından Şam üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Suriyeli büyükelçi ve diplomatları sınırdışı kararı aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Roma büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak, "istenmeyen adam" ilan edildiği ve Suriye hükümetinin sivil halka uyguladığı şiddete tepki olarak sınırdışı edilme kararının kendisine iletildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın diğer Avrupa ülkeleriyle eşgüdüm halinde alındığı ve Suriye büyükelçiliğinin diğer birçok çalışanını ilgilendirdiği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Şam rejiminin baskısına yanıt olarak Suriye'nin Madrid büyükelçisinin sınırdışı edileceğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da tüm Suriyeli diplomatların sınırdışı edileceği bildirildi.


Suriye, Ankara'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor


Bu arada AA'nın konuştuğu Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin sınır dışı etme kararı almamasına rağmen, Ankara'daki Suriye Büyükelçiliği'nde çok az diplomatın kaldığını, Suriye'nin şu anda maslahatgüzar tarafından temsil edildiğini belirtiyorlar.

 

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