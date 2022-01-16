Avustralya Federal Mahkemesi, Novak Djokovic'in davasını erteledi

Avustralya Federal Mahkemesi, vizesi ikinci kez iptal edilen dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic'in başvurusuna ilişkin kararın açıklanmasını erteledi.

Avustralya Federal Mahkemesi bugün görülen Novak Djokovic'in vize davasında, Sırp raketi temsil eden avukatların ve federal göçmenlik bakanının argümanlarını dinledikten sonra kararını görüşmek üzere ertelediğini duyurdu.

Baş Yargıç James Allsopp mahkemeye verdiği demeçte, "Öğleden sonra taraflara önerdiğimiz rotanın ne olduğunu açıklayabilecek bir konumda olmayı umuyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.