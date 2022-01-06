Avustralya'dan Novak Djokovic'e ülkeye giriş izni vermedi!

Teniste dünya 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya'ya kabul edilmedi. Avustralya, Sırp rakete ülkeye giriş için onay vermedi.

Avustralya hükümeti ve Avustralya Açık yönetiminin eylül ayında aldığı kararda aşısız sporcuların turnuvaya katılmaları yasaklanmıştı. Erkeklerde dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, aşı olmayı tercih etmeyen tenisçiler arasında yer alıyordu.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet ile katılacağını duyurmuştu. Avustralya'ya giden Sırp raket beklemediği durumla karşılaştı.

Aşı olmayı reddeden Djokovic'in Avustralya Açık yönetiminden aldığı tıbbi muafiyet, Victoria eyaleti tarafından kabul görmedi.

Turnuva için Melbourne'e giden dünya 1 numarası, havalimanında yaklaşık 8 saat bekledikten sonra vize için gösterdiği belgelerin yetersiz bulunması sebebiyle ülkeye giremedi.

Sırp tenisçinin avukatları ihtiyati tedbir için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Tüm Sırbistan Novak'ın yanında. Dünyanın en iyi tenisçine yapılan tacizi durdurmak için yetkililerle görüştüm. Uluslararası hukukun uygulanması için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.