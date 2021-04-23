Avustralya'dan gelen bir kişide Koronavirüs tespit edildi; Yeni Zelanda, karşılıklı uçuşları durdurdu

Avusturalya’da bir kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Yeni Zelanda, 1 yılın ardından 19 Nisan’da başlayan karşılıklı uçuşları yeniden durdurdu.

Dünya genelinde artan Koronavirüs salgınında pek çok ülke karşılıklı olarak uçuşları durdurmuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana uçuşların durdurulduğu Yeni Zelanda ve Avusturalya arasındaki uçuşlar, seyahat balonu yöntemi ile 19 Nisan’da yeniden başlamış ancak Yeni Zelanda'daki Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından seyahat balonu yönetimine ilişkin endişeler artmıştı.

Avusturalya’nın Perth kentinde bir kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Yeni Zelanda, 1 yılın ardından 19 Nisan’da başlayan karşılıklı uçuşları bir kez daha durdurdu. Perth’te ise bu gece yarısından itibaren 3 günlük karantina ilan edildi.

Yeni Zelanda’da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 600 korona virüs vakası tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 26 olarak kaydedildi. Avusturalya’da ise salgının başlangıcından bu yana vaka sayısı 29 bin 626 ve can kaybı ise 910 olarak kayıtlara geçti. (İHA)