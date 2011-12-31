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Dünya

Avustralya da yeni yıla girdi MELBOURNE (A.A)

31 Aralık 2011 17:30

-Avustralya da yeni yıla girdi MELBOURNE (A.A) - 31.12.2011 - Avustralya da yeni yıla girdi. Samoa, Kiribati, Tokelau ve Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya'da 2012'ye TSİ 15.00'te "merhaba" dedi. Yeni yıl kutlamalarının merkezi yine, yeni yıla erken girmek isteyenlerin de geldiği ülkenin en büyük şehri Sidney oldu.  Sidney limanı ve köprüsünde, milyonlarca dolara mal olan geleneksel havai fişek gösterisi düzenlendi.  Avustralya'dan sonra TSİ 17.00'de Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Endonezya ve Rusya'daki bir bölgeyle Büyük Okyanus'taki ada ülkeleri Palau ve Doğu Timor yeni yıla girecek.

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