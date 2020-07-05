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Dünya

Avustralya'da toplu konut kulelerinde sert Koronavirüs önlemleri: 500 polis görevlendirildi

05 Temmuz 2020 14:18

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 9 toplu konut kulesinde çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları sıkı önlemler alınmasına neden oldu. Tüm kulelerin karantina altına alınmasının yanı sıra 500 polis kuleler için görevlendirildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Paul Kelly eyaletteki Koronavirüs vakalarının merkezi hâline gelen kuleleri tanımlamak için 'dikey cruise gemileri' ifadesini kullandı. Karantina altında kalan yaklaşık 3 bin kişi ise kendilerine gıda ulaştırmada yaşanan sıkıntılar ve 500 polis memuruyla birlikte uygulanan 'sert tecrit' uygulamasından şikâyetçi oldu. 

Victoria eyaletinde hafta sonu vaka sayılarının artmaya devam etmesiyle vakaların kaynağı bilim insanları ve yetkililer tarafından araştırıldı. Eyalet yöneticisi Daniel Andrews, sert tecritlerin toplu konutlarda yaşayanlar için 'tat kaçırıcı bir tecrübe olabileceğini' buralarda yaşayan vatandaşların pek çoğunun sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi ancak tüm kenti karantinaya almadan önce bu adımın atılması gerektiğini söyledi. 

 

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