Avustralya'da tartışmalı medya yasa tasarısı: Facebook, yapılan değişikliklerden sonra haber paylaşım yasağını kaldıracak

T24 Dış Haberler

Facebook, Avustralya ile tartışmalı medya yasa tasarısı ile ilgili olarak anlaşmaya vardıklarını ve haber kuruluşlarının sayfalarının ülkede tekrar erişime açılacağını duyurdu.

Avustralya Parlamentosu, Google ve Facebook'u haberlerini gösterdiği için haberi yayınlayan kurumlara ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısını görüşürken Facebook, geçen günlerde Avustralya'da kullanıcıların ve haber kuruluşlarının platform üzerinden haber paylaşmasını yasaklamıştı. Bütün haber kuruluşlarının sayfaları boş gözüküyordu.

Facebook Avustralya ve Yeni Zelanda Direktörü Will Easton, haber paylaşımıyla ilgili engellerin "birkaç gün içinde" kalkacağını bildirdi.

Salı günü Avustralya hükûmeti yasa tasarısında birkaç değişikliğe gittiklerini duyurmuştu. Bu değişiklikler kapsamında hakem kararıyla son bir anlaşma sunulmadan haber kaynakları ve Facebook'un bir anlaşamaya varabilmesi için daha çok zaman tanınacak.

Easton, "Avustralya hükûmeti bazı değişiklikler yapmayı kabul etti ve temel endişelerimizle ilgileneceğinin garantisini verdi, bu bizi memnun etti" dedi.