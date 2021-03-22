Avustralya'da sel felaketi: 18 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yoğun yağış ve buna bağlantılı sel gerekçesiyle 18 bin insan tahliye edildi.

CNN'de yer alan habere göre, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçen hafta başlayan yağış hafta sonu sel felaketine neden oldu. Eyalet genelinde 38 bölge "doğal afet bölgesi" ilan edilirken 19 tahliye emri çıkarıldı. Yetkililer, tahliye edilen bölgelerin sayısının artacağını söyledi.

Avustralya'da 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında hasar gören evlerin şimdi de sel felaketinden etkilendiği belirtildi. Yeni Güney Galler Başkanı Gladys Berejiklian, "Orman yangınlarıyla mücadele eden topluluklar şimdi de sel ve buna bağlı olarak derin kuraklıkla karşı karşıya. Eyaletimizin tarihinde bu tür aşırı hava durumlarının bu kadar dar zaman aralığında olduğuna şahit olmadım" dedi.

Avustralya'nın meteoroloji kurumunun 2020'ye dair hazırladığı iklim raporu, aşırı yağmur olaylarının giderek arttığını ve iklim değişikliğinin bu tarz aşırı hava olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu etkilediğini söyledi.