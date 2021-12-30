Avustralya'da protestocular, eski parlamento binasını kundakladı

T24 Dış Haberler

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki eski parlamento binası, bir grup protestocu tarafından kundaklandı.

Yangının kısa süre içinde söndürüldüğü, ancak tarihi binanın ana girişinin hasar gördüğü belirtildi.

Polis, yangının 'Aborjin bağımsızlığını destekleyen bir grup' tarafından çıkarıldığını belirtti. Öte yandan, 'Zorunlu Aşıya Karşı Milyonlar Yürüyor' isimli bir grup da yangını Facebook üzerinden canlı yayınlarken, "iş tamamlanana kadar geri döneceğiz" paylaşımında bulundu.

Perşembe günü girişte yangın çıktıktan sonra mevcut olarak 'Avustralya Demokrasisi Müzesi' olarak kullanılan bina boşaltıldı. Müze, 20 Aralık'ta Avustralya yerlilerinden protestocuların düzenlediği barışçıl protestolardan sonra ziyarete kapatılmıştı, ancak içeride hala çalışanlar vardı.

Eski parlamentonun önüne kurulan Aborjin çadır büyükelçiliğinin 50. yıl dönümü yaklaşırken, tarihi yapı önündeki eylemler de arttı.

Avustralya hükümeti, kundaklamayı kınadı ve "demokrasiye yapılan bir saldırı" olarak nitelendirdi.