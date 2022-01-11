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Spor

Avustralya'da Novak Djokovic'in duruşmasında porno skandalı

"İzleyiciler yüksek tekno ve garip seslere de maruz kaldı"

11 Ocak 2022 19:00

Avustralya'da Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in itiraz davasındaki duruşmada porno yayını yapıldı.

Duruşmayı gazetecilerin takip edilebilmesi için verilen bağlantı hacklenerek buradan yüksek sesli müzik ve porno yayını yapıldı.

Avustralya merkezli gazeteci Zac Crellin, sorunun duruşma başlamadan kısa bir süre önce, mahkeme tarafından sağlanan bir Microsoft Teams bağlantısında yaşandığını söyledi.

Sydney Morning Herald gazetecisi Sarah Danckert Twitter'da, izleyicilerin yüksek tekno ve garip seslere de maruz kaldığını kaydetti.

"Ekranda kim varsa sesini kapatmasını istiyorum"

Microsoft Teams bağlantısı değiştirildikten sonra da teknik aksaklıklar devam etti.

Reuters'ın haberine göre, bir kişi canlı yayına katıldıktan sonra "içerideyiz" diyerek duruşmayı yarıda kesti. Olaya tepki gösteren yargıç Anthony Kelly, "Ekranda kim varsa sesini kapatmasını istiyorum. Sadece mahkemede işi olanlar mikrofonu açık tutabilir." dedi.

Avustralya merkezli medya kuruluşu News Corporation'ın dijital spor editörü Emily Benammar "Porno: Tüm bu Djokovic olayında eksik olan tek şeydi" mesajını paylaştı.

Reuters'a konuşan bir mahkeme sözcüsü "üçüncü taraf bir tedarikçi tarafından sağlanan akış hizmetlerinde sorunlar ortaya çıktı" dedi.

Avustralya'da mahkeme dün, dünyanın 1 numaraları tenis oyuncusu Djokovic'in vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul ederek tutulduğu göçmen merkezinden serbest bırakılmasına karar vermişti.

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