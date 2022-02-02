Avustralya'da mezarlıktan iki kafa çalındı

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Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir mezarlıktan insan kafaları çalındı.

Footscray Mezarlığı'ndaki mozolelerdeki tabutlardan iki insan kafası dışında bir şey alınmadığına inanıldığı belirtildi.

Victoria Polisi, birinci kafa hırsızlığının 27 Ocak'ı 28'ine bağlayan gecede, ikincisinin ise pazartesiyi salıya bağlayan gecede meydana geldiğini belirtti. Mezarlığa gidenlerin mozolelerin hasar gördüğünü fark etmesinin ardından polise haber verildiği bildirildi.

Dedektif Ben Jarman, “Bu durum aileleri için çok rahatsız edici, tabii ki Victoria Polisi'nden böyle bir haber beklemiyorlardı“ dedi.

Jarman, hedef alınan iki mezar arasında bir bağlantı bulunmadığını, ayrıca hırsızların motivasyonunun da ne olduğunu bilmediklerini söyledi. Dedektif, “Bu eşine nadir rastlanan bir olay olduğu için saldırganı yakalayana kadar motivasyonunun ne olduğunu anlayamayacağız“ ifadelerini kullandı.