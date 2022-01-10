Avustralya'da mahkeme, Novak Djokovic'in vize iptaline yaptığı itirazı kabul etti

Tenis yıldızı Novak Djokovic, Avustralya’nın vize iptaline açtığı itiraz davasını kazandı. Djokovic, Avustralya Açık'ta yarışabilecek.

Reuters’ta yer alan habere göre, Koronavirüs aşı belgeleri eksik olan ve turnuvadan aldığı muafiyeti kabul edilmeyen erkekler tenis bir numarası Novak Djokovic, yaptığı itirazı kazandı.

Yargıç Anthony Kelly, Djokovic’in yarım saat içinde kaldığı gözetim merkezinden çıkarılmasını, pasaport ve diğer kişisel belgelerinin geri verilmesini istedi.

Yargıç, sporcunun havalimanında uzun süren sorgusunun ve vize iptalinin “anlamsız” olduğunu söyledi.

Federal hükümet, Göç Bakanı’nın kişisel yetkileriyle Djokovic’in vizesini iptal etme yetkisini tuttuğunu belirtti.

Djokovic, perşembe gününden beri göç gözetim merkezinde tutuluyordu.