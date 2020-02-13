Avustralya'da 6 aydır süren yangınlar kontrol altına alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçen yılın Eylül ayında başlayan ve binlerce canlının ölümüne neden olan yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu.

AFP'nin haberine göre, itfaiye ekipleri Avustralya'da 6 aydır süren ve binlerce canlının ölümüne neden olan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Avustralya için 'Kara yaz'ın sonuna gelindiği belirtildi.

Yangınlarla sarsılan Yeni Güney Galler'de son günlerde artan sağanak yağışın yangınlarla mücadelede yardımcı olduğu belirtilse de eyaletin bazı bölgelerinde sel meydana geldiği açıklandı.

İtfaiye servisinden Rob Rogers Twitter hesabından "Tüm yangınlar durmadı, eyaletin güney bölümünde küçük yangınlar yaşanıyor fakat hepsi kontrol altında" dedi.

Avustralya'da Eylül 2019'da başlayan yangınlar ülkenin 10 milyon hektarlık alanının yok olmasına, 33 insanın; binlerce hayvanın ölmesine neden oldu. Felaket Sydney gibi büyük şehirlerin duman altında kalmasına da neden oldu.

Eylül'den beri hem başka ülkelerden hem de askeri destekle yangınlarla mücadele eden itfaiye görevlileri geçen günleri Avustralya'nın 'kara yazı' olarak tanımladı.