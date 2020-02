Avustralya'da 250 bin kişiye evlerini terk etmeleri çağrısı

Avustralya'da hükümet 250 bin kişiye evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu. Başbakan Scott Morrison önümüzdeki saatlerin 'çok zorlu' geçebileceği uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre, Başbakan Morrison Avustralya ordusunun hazır bekletildiğini belirtirken Victoria Eyalet Başkanı Daniel Andrews, "Melbourne'de yağan yağmura ve gelecek hafta havanın kısmen daha iyi olacağını gösteren tahminlere rağmen hala yapılacak çok şey var" dedi.

New South Wales eyaletinin Eden bölgesinde vatandaşların teyakkuza geçmeleri için alarm seviyesi yükseltildi. Bu bölgede yaşayan Avustralyalılara yangına karşı önlemlerini artırmaları ve bölgeyi her an terk etmeleri için hazır olmaları çağrısı yapılıyor.

Ülkede hafta başında nispeten azalan hava sıcaklıkları ve yağan yağmur yangınla mücadele çalışmalarını kısmen rahatlatsa da yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli yangınları söndüremeyeceği ve sıcakların yeniden artacağı uyarısında bulunuyor.

Avustralya'da haftalardır süren yangınlar, kıtadaki hayvan nüfusunu tehdit altına aldı. Ülkeyi saran yangınlarda 500 milyona yakın hayvanın can verdiği düşünülüyor.