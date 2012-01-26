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Dünya

Avustralya başbakanının zor anları CANBERRA (A.A)

26 Ocak 2012 15:56

-Avustralya başbakanının zor anları CANBERRA (A.A) - 26.01.2012 - Öfkeli göstericilerin arasından geçmeye çalışırken tökezleyen Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın yardımına güvenlik güçleri yetişti.  Canberra kentinde Avustralya'nın Ulusal Günü çerçevesinde bir ödül töreninin yapıldığı restoranı kuşatan yaklaşık 200 gösterici, slogan atarak camlara vurdu.  Yaklaşık 50 polis, restoranda bulunan Gillard ve muhalefet lideri Tony Abbott'ı yan kapıdan çıkararak araçlarına bindirmeye çalıştı.  Gillard'ın, öfkeli kalabalıktan korumak için kendisine sarılan koruması sayesinde aracına ulaşmayı başardığı bildirildi.  Olaydan sağ salim kurtulan Gillard, harika bir törenden bu şekilde ayrılmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu açıkladı.  Çok zor anlar yaşadığını belirten Gillard, kendisini korumak için büyük çaba harcayan polislere teşekkür etti.  Yerli haklarını savunan göstericilerin asıl hedefinin Abbott olduğu belirlendi.  Abbott, bir süre önce başkentte çadır ve geçici barınaklardan oluşan Aborijin Çadır Büyükelçiliği'nin artık kent dışına taşınması gerektiğini söylemişti.    Avustralya Ulusal Günü, İngiliz sömürgecilerin ilk filosunun 26 Ocak 1788'de Sydney'e varışını kutlamak için düzenleniyor.  Aborijinler ise, bu günü işgal günü olarak adlandırıp protesto ediyor. 

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