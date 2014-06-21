Avustralya Başbakanı: Vatandaşlarımız ölüm makinesine dönüştü, bizden nefret ediyorlar

Avustralya Başbakanı Tony Abbott, bazı Avustralyalılar Irak ve Suriye’ye Sünni militanlara yardım için gittiklerini anlatırken bu grupların içinde IŞİD olduğunu söyledi. Başbakan Tony Abbott, "Sidney Radyosu'na yaptığı açıklamada "Avustralyalı cihatçılar deniz aşırı ülkelere gitti. Birer ölüm makinası haline geldiler ve bizim yaşam tarzımızdan nefret ediyorlar. Onların ülkeye dönmelerini engellemeli ve eğer dönerlerse hemen tutuklamalıyız. En önemli şey onların ülkeye dönmemelerini insani yollarla sağlamaktır” dedi.

Kenan Karadeniz’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Başbakan Abbott Suriye’de IŞİD terör örgütüyle birlikte savaşan insanların sonra o kan deryasından çıkıp Avustralya’ya dönecek olmasını kabul edemeyeceğini defalarca tekrarladıktan sonra bu insanların geri döndükleri takdirde hemen tutuklanıp gözaltına alınacaklarını çünkü ülkede eğitimli katil ve kendi düşüncesinden başkasına hayat hakkı tanımayan insanların barınamayacağını söyledi.

Abbott, yaklaşık 100 kadar vatandaşının Suriye ve Irak’a gittiğini ve bir kısmının El-Kaide terör örgütünden ayrılıp yeni bir örgütlenme içine giren IŞİD terör örgütüne katıldıklarını belirtti.

"Hiç şüphe yok ki bu ülkeden bazı bireyler şuan da Irak’ta barbarca faaliyetlerde bulunuyorlar" diyen Abbott sert dille, "Bu barbarların ülkemizde yeri yok ve onları dışarıda tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye ekledi.