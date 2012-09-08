Avustralya Başbakan'ı Rusya'da babasının ölüm haberini aldı

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için geldiği Rusya'nın Vladivostok kentinde babasının ölüm haberini aldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve sırasında APEC liderlerinin ilk kez biraraya geldiği bugün Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın, babasının ölüm haberini aldığını, bu nedenle liderler toplantısına katılamadığını duyurdu.

Putin, ''Mevkidaşlarımızdan Avustralya Başbakanı'nın ailesinde üzücü bir olay yaşandı. Babası vefat etti'' dedi ve Avustralya'nın zirvede Ticaret Bakanı tarafından temsil edileceğini açıkladı.

Vladimir Putin, tüm liderlerin taziye dileklerini de dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, APEC zirvesine katılmak üzere dün Rusya'nın Vladivostok kentine gelmişti.

Avustralya hükümeti henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.