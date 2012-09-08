T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya Başbakan'ı Rusya'da babasının ölüm haberini aldı

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Rusya gezisinde babasının ölüm haberini aldı

08 Eylül 2012 15:00

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için geldiği Rusya'nın Vladivostok kentinde babasının ölüm haberini aldı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve sırasında APEC liderlerinin ilk kez biraraya geldiği bugün Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın, babasının ölüm haberini aldığını, bu nedenle liderler toplantısına katılamadığını duyurdu.

Putin, ''Mevkidaşlarımızdan Avustralya Başbakanı'nın ailesinde üzücü bir olay yaşandı. Babası vefat etti'' dedi ve Avustralya'nın zirvede Ticaret Bakanı tarafından temsil edileceğini açıkladı.

Vladimir Putin, tüm liderlerin taziye dileklerini de dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, APEC zirvesine katılmak üzere dün Rusya'nın Vladivostok kentine gelmişti.

Avustralya hükümeti henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ETİKETLER

Julia Gillardavustralya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24