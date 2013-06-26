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Dünya

Avustralya Başbakanı partisinin girişimiyle koltuğunu devretti

Gillard, parti üyelerinin talepleri üzerine kendi girişimiyle yapılan oylamada 57'ye karşı 45 oy alarak koltuğunu Kevin Rudd'a devretti

26 Haziran 2013 17:13

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, İşçi Partisi’nin liderliğini bugün yapılan bir oylamayla kaybetti. Gillard, parti üyelerinin talepleri üzerine kendi girişimiyle yapılan oylamada 57'ye karşı 45 oy alarak koltuğunu rakibi Kevin Rudd'a kaptırdı.

Başbakan Gillard kaybetmesi durumunda politikayı bırakacağını açıklamış, “Parti üyelerinin bana verdiği desteğe güvenmesem kendimi bu şekilde ortaya atmazdım” demişti.

Bir süredir partisinde yaşanan başkanlık tartışmalarına Gillard bu seçimle nokta koymayı planlıyordu.

Gillard'ın parti içinde kendisine muhalif bir duruş sergileyen Rudd’ın seçim yapılması konusunda ısrarcı davranması nedeniyle bu kararı almıştı.

Rudd’ın liderlik koltuğuna oturmak için 52 oy alması yeterliydi.

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