Avustralya Başbakanı Morrison, Djokovic'in neden sınır dışı edildiğini anlattı

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, erkek tekli tenisinin bir numarası Novak Djokovic'in sınırda ülkeye giriş kurallarını ihlal etmeye çalıştığı için sınır dışı edildiğini söyledi. Göç Bakanı, Djokovic'in kabul edilebilir bir aşı muafiyeti gerekçesi sunduğuna dair iddiasını yalanlamamıştı, vize iptali kararını bunun üzerinden kurmamıştı.

Morrison, pazartesi günü, Sırp raketin "kurallara uymadığını" söyledi ve "Avustralya'ya girmek için ya aşılı olmanız ya da muafiyet göstermeniz gerekir" dedi.

2GB radyo kanalına konuşan Morrison, "Bu kadar basit. Bu konu, Avustralya'ya gelip sınırımızda giriş kurallarımıza uymayan biri hakkında" diye konuştu.

Djokovic, vizesinin iptaline yaptığı itirazı mahkemenin reddetmesinin ardından pazar akşamı Melbourne'dan Dubai'ye giden bir uçağa bindi.

Sağlık Bakanı Greg Hunt da Djokovic'in aşı muafiyetinin "geçerli olmadığını" söylemişti. Göç Bakanı Alex Hawke ise bu durumu bir gerekçe olarak göstermemişti.

Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Djokovic'in mahkemeye yaptığı yeniden değerlendirme başvurusu bu sabah reddedildi. Djokovic, Avustralya'dan sınırdışı edildi. Kararla ilgili yaptığı açıklamada tenis yıldızı "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.