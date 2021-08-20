Avustralya Başbakanı: Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışındaki vatandaşlarımıza yardımcı olamıyoruz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'dan tahliye etmek istedikleri Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışındaki vatandaşlarına ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını söyledi.

Başkent Canberra’da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Morrison, Kabil'deki durumun kaotik bir şeklide devam ettiğini anlattı. Bu ülkeden tahliye etmek istedikleri havalimanı dışındaki Avustralyalılara ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını belirten Morrison, ''Avustralya Savunma Kuvvetleri veya oradaki diğerlerinin havaalanının dışında operasyon yapmaları mümkün değil." dedi.

Avustralya’nın şu ana kadar 162 kişiyi Kabil'den tahliye ettiğini dile getiren Morrison, daha fazla insanı tahliye etmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Havalimanına girmek isteyen Avustralyalılar yaralandı

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan çağrı üzerine, Avustralya’ya gidebilmek için Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelen Avustralya vatandaşları ve vize sahiplerinden birkaç kişinin yaralandığı açıklandı.

Avustralya, Afganistan’daki Birleşmiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker görevlendirdi.

Tahliye kapsamında yaklaşık 100 kişiyi taşıyan uçak, bugün sabah saatlerinde Batı Avustralya’nın başkenti Perth’e inmişti.

Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.