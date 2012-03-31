Avustralya, Başbakan Gillard'ın ceketini tartışıyor

Avustralya Başbakanı Julia Gillard’ın dar ceketleri ülkede tartışma konusu oldu.

Milliyet'in haberine göre, ülkenin tanınmış feminist aktivistlerinden Germaine Greer’in “Ondan istediğim şu lanet olası ceketleri çıkartması. Her döndüğünde, kalçalarına dar geldiğini gösteren buruşukluklar ortaya çıkıyor. Büyük bir .ıçın var, Julia” demesi ile başlayan tartışma muhalefet lideri Tony Abbott’a sıçradı.

Abbott, Gillard’ın ceketleri ile ilgili gelen bir soru üzerine “Greer bu konuda haklı” dedi. Gelen tepkilerin ardından özür dilemesi ise Abbott’ı kurtarmaya yetmedi.

Adalet Bakanı Nicola Roxon, “Bence Abbott’un siyasete giriş dersine ihtiyacı var” dedi. Gillard’ın sözcüsü ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.