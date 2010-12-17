-AVUSTRALYA BAŞBAKANI ASSANGE'A SAHİP ÇIKTI SYDNEY (A.A) - 17.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını basına sızdıran Wikileaks adlı internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın vatandaşı olduğu Avustralya, Wikileaks'in Avustralya kanunlarını çiğnemediğine karar verdi. Avustralya Başbakanı Julia Gillard, basına yaptığı açıklamada, Avustralya polisinin, Wikileaks'in ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını basına sızdırmasının Avustralya kanunlarına göre suç teşkil etmediğini belirlediğini söyledi. Avustralya hükümetinin, Assange'ın Avustralyalı olması nedeniyle geçen ay Avustralya Federal Polisine, Wikileaks'in Avustralya kanunlarını çiğneyip çiğnemediğini araştırması talimatı verdiğini anlatan Gillard, polisin verdiği raporun, Wikileaks'in faaliyetinin Avustralya kanunlarına aykırı olmadığı yönünde olduğunu belirtti. Gillard, buna karşın Wikileaks'in ABD diplomatlarının gizli yazışmalarını basına sızdırmasını, '' büyük bir sorumsuzluk'' olarak niteleyerek bir kez daha kınadığını kaydetti. Avustralya hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda, sızdırılan belgelerin hükümetler arasındaki ilişkilere zarar verebileceği dile getirilmişti.