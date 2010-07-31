Avustralya ateist başbakanı İncil'e el basmadı

T24

Avustralya'nın ilk kadın başbakanı olan Gillard, bir ayı aşkın süredir koltukta oturmasına rağmen hâlâ yemin etmiş değil. Bunun nedeni ise 49 yaşındaki Başbakan'ın ateist olması.Gillard, "Ben ateistim. İncil üzerine el basmamın bir anlamı yok" diyerek, yemin törenini iptal etti. Ancak bu duruma tepki gösteren muhalefetteki Muhafazakârlar, "Hiçbir başbakan yemin etmeden göreve başlayamaz" dedi.İşçi Partisi yetkilileri ise, "Bu sadece isteğe bağlı uygulanan dini bir tören. Devlet tüm dinlere eşit mesafede durmalıdır. Yemin zorunlu değil" karşılığını verdi.Gillard ise, "Ateist olmak benim tercihim ve bu kesinlikle devlet politikalarını etkilemeyecek. Bazıları kiliseye yeni vergiler getirileceğini öne sürüyor. Bunlar doğru değil. Kilise-devlet mesafesi aynen korunacak" dedi.Gillard 21 Ağustos'ta yapılacak genel seçimler içinse, "Bu tercihim belki bazı dindar kesimlerin oylarını kaybetmemize neden olabilir. Bunlara saygı duyuyorum" dedi.Julia Gillard, haziranda İşçi Partisi içindeki seçimi kazanarak, hem parti liderliğini hem de başbakanlığı üstlenmişti.