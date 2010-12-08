Avustralya Assange'a sahip çıktı

T24- Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, Avustralya vatandaşı Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı "Belgerin yayımlanmasından ABD sorumludur" diyerek savundu.



Rudd bu belgelerin yayınlanmasından Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu olduğunu belirtti ve "Belgeleri kim siteye sızdırdıysa o sorumludur" dedi.



Rudd, "Bu durum Amerikan güvenlik sisteminin etkinliği ve insanların gizli belgelere ulaşabilme seviyesi konusunda bir çok soru işareti ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Başbakan Julia Gillard ise belgelerin yayınlanmasını büyük bir sorumsuzluk örneği olarak nitelemiş, Assange da Avustralya hükümetini ABD'yi tatmin etmeye çalışmak ile suçlamıştı.



Assange en az 1 hafta tutuklu

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange dün İngiltere polisine teslim oldu.

Öğleden sonra mahkeme önüne çıkan Assange'ın kefalet talebi reddedildi.

Mahkeme ayrıca Julian Assange'ın 14 Aralık tarihine kadar tutukluluk halinin devamına karar verdi.

14 Aralık'ta yapılacak duruşmada, Assange'ın İsveç'e iade edilip edilmemesi karara bağlanacak.

Mahkemenin Assange'ın herhangi bir insan hakkı ihlaline maruz kalmayacağına hükmetmesi halinde, o zaman İsveç'e iadesine karar verilecek.