Avustralya Assange ile gurur duyuyor

T24 - Sidney’de bir araya gelen Avustralyalılar kendisi de Avustralyalı olan Julian Assangen’ın tutuklanmasını protesto ettiler. 500’den fazla eylemci Sidney Belediye Binasına yürürken yaklaşık 350 kişi de Dışişleri ve Bakanlığı’nın önünde toplandı.





Protesto hareketlerine katılan Yeşiller Partisi'nden Senatör Lee Rhiannon da Sidney'de hükümeti eleştirenlerdendi. Rhiannon, son haftalarda WikiLeaks tarafından sızdırılmış 250.000'den fazla belgeye hükümetin verdiği tepkiyi eleştirdi ve protesto için toplanan kalabalığa seslendi:

“Julian Assange'ın Avustralyalı olması beni çok gururlandırıyor, eminim sizde onunla gurur duyuyorsunuzdur. Ama Assange'ı desteklemeyen hükümetimiz ile gurur duymadığımız kesin".



Muhalefet Assange’a destek çıkarken Başbakan Julia Gillard, Wikileaks’ı yasadışı olarak nitelendiriyor ve Assange’ın da Avustralya vatandaşlığını reddediyor.



Ülkede hükümet ve muhalefet üyeleri arasında Assange’a destek konusu tartışılırken Avustralya Federal Polisi’de Assange’ın WikiLeaks aracılığı ile belgeleri yayımlarken resmen bir Avustralya yasasını çiğneyip çiğnemediği araştırıyor.



Korsan Parti’den Simon Skew yaptığı açıklamada eylemleri desteklediğini ve bu hareketlerin demokrasi için gerekli olduğunu belirtti. Polisin eylemcilere sert çıkışını eleştiren Skew, “Kamunun, hükümetin Assange hakkında aldığı tavrı ve polisin yapacaklarını bilmeye hakkı vardır” dedi.



Dünya İnsan Hakları gününde (10 Aralık) yapılan eylemde protestocular Julian Assange’a verdikleri desteği dile getirdiler.





Katılımcılar, Assange yapılanlara atfen “Utanın” ve “Hepimiz Julian Assange’ız” diye slogan attılar.



Protestoculardan birinin yaptığı açıklama ise şöyle: Julian Assange’ın bir Avustralya vatandaşı olarak kendisini suikast girişimlerine karşı koruma ve savunma hakkı vardır, Assange, adil bir yargılanma sürecinden geçmemektedir ve insan hakları ihlaline maruz kalmaktadır.



Günün erken saatlerinde açıklamada bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Shoebridge ise WikiLeaks’in şeffaflık adına çok önemli bir adım attığını, hükümetlerin iç işleyişlerindeki sır perdelerini kaldırdığını ve bu nedenle alkışlanması gerektiğini belirtti. Shoebridge, hükümetlerin kendi gizli bilgilerini kamunun bilgi edinme özgürlüklerinden daha önemli gördüğünü ve ülkeler adına verilen kararların kapalı kapılar ardından çıkması gerektiğini söyledi.

Avustralya’da eylemler Brisbane ve Melbourne kentlerinde de devam etti.



Brisbane kentinde yapılan eylemlerde açıklama bulunan Avukat Peter Russo (Russo, hakkında terör eylemlerinde bulunduğu iddia edilen Hintli Doktor Mahomed Haneef’in de avukatıydı) WikiLeaks olayının ardındaki konunun özgürlük tartışması olduğunu belirtti ve “Bu sadece belgeleri yayımlayanların değil hepimizin özgürlüğüdür” dedi.



Yaklaşık 250 kişinin katıldığı gösteride Londra kökenli Avustralyalı gazeteci John Pilger ve Amerikan Muhalif Noam Chomsky’nin açıklamaları okundu.



Gazeteci Pilger, WikiLeaks sızıntılarını ve hakkında yapılan haberleri hayatının en önemli olayı olarak nitelendirirken,” Avustralya başbakanı olayın ciddiyetini anlayamıyorsa ona gerçekleri biz anlatmalıyız” dedi.



Melbourne kentinde açıklamada bulunan ceza avukatı Rob Stary ise Avustralya hükümetini ABD’nin uydusu olarak nitelendirdi.



İsveç’in tecavüz iddiası ile iadesini istediği WikiLeaks kurucusu Julian Assange şu anda İngiltere’de cezaevinde tutuluyor.









