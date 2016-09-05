Avustralya: Anzak gününde saldırı planına 10 yıl hapis

Melbourne kentindeki mahkeme, 19 yaşındaki bir genci, Anzak anmaları sırasında bir polise saldırıp kafasını kesme planı yapmaktan suçlu bularak 10 yıl hapis cezası verdi.

Sevdet Besim saldırıyı geçen yıl Çanakkale Savaşı'nın 100. yıldönümü anmaları sırasında yapmayı planlamıştı.

Besim Haziran ayında, hakkındaki "terör saldırısı planlama" suçlamasını kabul etmişti.

15 yaşındaki gencin 'terör suçundan' hüküm giyen en genç İngiltere vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya mahkemesi gençlerin planları arasında bir kangurunun kesesini patlayıcı ile doldurup kalabalığın arasına salmak olduğunu da belirtti.

Sevdet Besim "teröre teşvik" suçundan en az 5 yıl hapis yatacak ve ancak "topluma zararı yoktur" kanaati oluşunca serbest kalabilecek.