Avustralya, Afganistan'a 330 asker gönderiyor

Avustralya'nın, Afganistan'a ek olarak 330 asker göndereceği açıklandı.



Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, ABD'nin, Taliban ile mücadelede daha çok muharip kuvvet gönderilmesi talebine cevaben, Afganistan'a ek kuvvet gönderilmesine karar verdiklerini söyledi.



Rudd, askerlerle birlikte küçük bir polis grubunun, Afgan güvenlik kuvvetlerinin eğitimine ve seçimler öncesinde güvenliğin sağlanmasına yardım edeceğini belirtti.



Gönderilecek ek kuvvetle birlikte Avustralya'nın Afganistan'daki asker sayısı 1550'ye çıkmış olacak.

