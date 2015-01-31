Avustralya Açık'ta tek kadınlarda zafer Serena Willams'ın

Sezonun ilk "grand slam" tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Serena Williams, 2 numaralı seribaşı Maria Sharapova'yı 2-0 yenerek, turnuva tarihinde toplamda 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gününde tek kadınlar finalinde 33 yaşındaki ABD'li tenisçi Serena Williams ile 27 yaşındaki Rus sporcu Maria Sharapova karşılaştı.



ntvspor.net'in haberine göre, karşılaşmaya iyi başlayan Williams, henüz ilk oyunda Sharapova'nın servisini kırarak avantajı ele geçirdi. Setin 6. oyununa Williams'ın 3-2 üstünlüğüyle davam edilirken, yoğun yağmur nedeniyle mücadeleye bir süre ara verildi. Molanın ardından sert servislerinden bulduğu sayılarla bir kez daha Rus tenisçinin servisini kıran Serena Williams, üstün performansını sürdürerek, 47 dakika süren ilk seti 6-3 aldı.

İki tenisçinin de birbirinin servisini kırmakta zorlandığı, başa baş geçen ikinci set, 6-6'lık beraberliğin ardından 'tie-break'e gitti. Oyunun bu bölümünde güçlü servisleriyle rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ve 7-5 kazanan ABD'li Serena Williams, finali 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Serena Williams, bu galibiyetiyle kariyerindeki 19. grand slam şampiyonluğuna ulaşırken, Avustralya Açık'tan ise 2003, 2005, 2007, 2009 ve 2010'un ardından 6. kez zaferle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova ise 2004 yılından bu yana mağlup etmeyi başaramadığı Williams karşısında bir kez daha kaybetti. Rus tenisçi, Avustralya Açık'ta 2008'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Erkekler şampiyonunu bekliyor

Turnuvanın son gününde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı 6 numaralı seribaşı Andy Murray tek erkekler finalinde yarın mücadele edecek.