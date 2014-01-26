Avustralya Açık'ta şampiyon Wawrinka!

Avustralya Açık'ta, tek erkekler final maçında 8 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafel Nadal'ı 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek kariyerinde ilk kez bir "grand slam" kazandı. Rakibi karşısında sakatlık problemi yaşayan ve sağlık molası alan Nadal, korta geri döndüğünde seyircinin tepkisi ile karşılaştı

NTV Spor'un haberine göre, Melbourne'de düzenlenen 102. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 14. ve son gününde yapılan tek erkekler finali, 13 "grand slam" şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ile kariyerinin ilk "grand slam" finalini oynayan Stanislas Wawrinka'yı karşı karşıya getirdi.

Wawrinka, servisleriyle başlayan maçın 4. oyununda, Nadal'ın file önüne bıraktığı iki vole karşısında yaptığı "backhand" vuruşlarla servis kırma fırsatı yakaladı. Dünya 1 numarasının servisini kırmayı başaran Wawrinka, sonraki servis oyununu da alarak ilk sette 4-1 öne geçti. Karşılıklı kazanılan servis oyunlarının ardından Nadal, 9. oyunda yakaladığı 3 servis kırma puanından da faydalanamadı. Böylece Wawrinka, Nadal'a karşı çıktığı 13. maçta ilk setini kazandı (6-3).

Nadal yuhalandı

İ sviçreli sporcu, ikinci setin ilk oyununda puan vermeden Nadal'ın servisini kırdı ve sete müthiş bir başlangıç yaptı.

Wawrinka'nın 2-0 üstünlüğüyle girilen 3. oyununun sonunda ilginç bir olay yaşandı. Zorlanmasına rağmen kazandığı servis oyununun içinde, suratında acı bir ifadeyle belini tutan Nadal, oyundan sonra sağlık molası aldı ve soyunma odasına gitti.

Bu sırada hakem Carlos Ramos ile rakibinin ne gerekçeyle soyunma odasına gittiğini öğrenmek isteyen İsviçreli tenisçi arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Nadal'ın korta dönmesiyle Rod Laver Arena'yı dolduran seyirciler de tepkilerini gösterdi. Seyirciler, hakemin, Warinka'nın defalarca sormasına karşın ısrarla yanıt vermemesi yüzünden Nadal'ı yuhaladı. Nadal'ın bu sette zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Nadal'ın, Wawrinka'nın rahatça kazandığı 4. oyun içinde çok zorlandığı ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı gözlerden kaçmadı. Wawrinka, sonraki oyunda rakibinin servisini sette ikinci kez kırdı ve 4-1 öne geçti. İsviçreli tenisçi, kortta güçlükle hareket eden rakibi karşısında ikinci seti de 6-2 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.

İkinci setteki sıkıntılı görüntüsü nedeniyle maça devam etmeyeceği izlenimi uyandıran dünya 1 numarası, üçüncü setin ilk oyunu 15-40'tan gelerek kazandı ve güven tazeledi. İlk oyunda oldukça hareketli gözüken Nadal, 2. oyunda yakaladığı servis kırma şansını değerlendirerek, maçta ilk kez servis kırdı (2-0). Bu oyun Nadal'ın psikolojik üstünlüğü ele geçirmesini sağladı.

Karşılıklı servis oyunlarının kazanılmasıyla geçilen 8 oyun sonunda Nadal'ın 5-3 üstünlüğü vardı. Wawrinka, 9. oyunda skoru 15-40'a getirdi ve 2 kez servis kırma puanı oynadı ancak Nadal, buna izin vermedi ve 6-3'lük skorla üçüncü seti kazandı. Kazandığı iki sette toplam 20 basit hata yapan Wawrinka, karşılaşmanın 2-1'e geldiği üçüncü seti 19 basit hatayla tamamladı.

Wawrinka, dördüncü setin başında daha konsantre bir görüntü çizdi. Servis kullandığı ilk oyunu kazanmasının ardından Nadal'ın oyununda 2 kez servis kırma fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi. 6. oyunda yine 15-40 öne geçen Wawrinka, bu kez servis kırmayı başardı ve sette 4-2 üstünlük yakaladı. Ancak Nadal, İsviçreli raketin peş peşe yaptığı hatalar nedeniyle 7. oyunda sıfıra karşı servis kırdı ve farkı bir oyuna indirdi (3-4).

Sekizinci oyunda servis Nadal'ın servisini bir kez daha kıran Wawrinka, maç için servis attığı oyunu 40-0, seti 6-3, 2 saat 21 dakika süren maçı da 3-1 alarak, kariyerinin ilk "grand slam" şampiyonluğunu elde etti.

Wawrinka zirve yaptı

28 yaşındaki Wawrinka, bugüne kadar 12 kez karşılaştığı Nadal karşısında aldığı ilk galibiyetle kariyerinin 6. tekler zaferine ulaştı ve erkekler dünya sıralamasında kariyerinin en üst noktası olan 3. basamağa yükselmeyi de garantiledi.

Wawrinka böylece 17 "grand slam" şampiyonluğu bulunan vatandaşı Roger Federer'i, dünya sıralamasında ilk kez geride bırakacak.