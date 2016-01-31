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Spor

Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Avustralya Açık'te erkekler kategorisinin finalinde Novak Djokovic, Andy Murray'i yenerek şampiyon oldu

31 Ocak 2016 17:30

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, 2 numaralı seribaşı Andy Murray'yi 6-1, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 6. şampiyonluğunu elde ederek "Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi" unvanını, Roy Emerson ile paylaştı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın son gününde tek erkekler finali yapıldı. Final maçında 2008, 2011, 2012, 2013 ve 2015'te şampiyonluğa uzanan Sırp Novak Djokovic ile 2010, 2011, 2013 ve 2015'te finalde kaybeden Büyük Britanyalı Andy Murray karşılaştı.

Eurosport'taki habere göre, Djokovic, Murray'nin ilk servislerinden yüzde 45, ikinci servislerinden ise yüzde 20 oranında puan çıkarabildiği ilk seti, 6-1 alarak 1-0 öne geçti.

Murray'nin oyunun hakimiyetini eline aldığı 2. set, büyük çekişmeye sahne oldu. Oldukça uzun süren 3. oyunda Murray, 6. oyunda da Djokovic servislerine tutundu ve skor 3-3'e geldi. Tenisçiler, sonraki 2 oyunda karşılıklı servis kırdı (4-4). 5-5 eşitlikle girilen 11. oyunda Murray, 40-0 üstünlük yakalamasına rağmen yaptığı hatalar nedeniyle servisini kırdırdı. Sırp raket, servis kullandığı oyunu da kazanarak 2. seti 7-5 üstün bitirdi. Murray'nin, 2-0 geriye düştüğü sette puan kazandıran vuruşlarda (winner) 21-8 önde olmasına karşın 34 basit hata yapması dikkati çekti.

Djokovic, farkı 2'ye yükseltmenin rahatlığıyla korta çıktığı 3. sete servis kırarak başladı. Sonraki oyunu da hanesine yazdıran Sırp tenisçi, 2-0 öne geçti. Servislerinden ilk 2 sete göre daha yüksek oranda puan alan Murray, 6. oyunda yakaladığı servis kırma fırsatını değerlendirerek durumu 3-3'e getirdi. Devamındaki 6 oyun sonunda eşitlik bozulmayınca 3. setin galibini belirlemek içim "tie break"e gidildi. Djokovic, 2 kez çift hata yapan Murray'ye 7-3 üstünlük kurdu ve 3. seti 7-6, 2 saat 52 dakika süren maçı da 3-0 kazandı.

 

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