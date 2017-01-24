T24 LogoT24 Logo
Spor

Avustralya Açık'ta ilk yarı finalist Venus Williams

Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk müsabakasında birinci seti 6-4, ikinci seti 7-6 (tie-break) alan Venus Williams, maçı da 2-0 kazanarak yarı finale çıktı

24 Ocak 2017 12:25

Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselen ilk sporcu oldu.

Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk müsabakasında birinci seti 6-4, ikinci seti 7-6 (tie-break) alan Venus Williams, maçı da 2-0 kazanarak yarı finale çıktı.

ETİKETLER

tenisAvustralyaVenus Williams

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24