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AVUSTRALYA AÇIK'TA EN UZUN MAÇI YAPTILAR ANKARA (A.A)

23 Ocak 2011 13:52

-AVUSTRALYA AÇIK'TA EN UZUN MAÇI YAPTILAR ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 4. turunda karşı karşıya gelen İtalyan Francesca Schiavone ile Rus Svetlana Kuznetsova, son derece keyifli geçen maçta hem izleyenlere tenis ziyafeti verdi, hem de 4 saat 44 dakika ile kadınlarda en uzun süren Grand Slam mücadelesine imza attı. Her iki tenisçinin de büyük efor sarfettiği maçın ilk setini 6-4 Schiavone kazandı. Kuznetsova, ikinci seti 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Olağanüstü bir mücadeleye sahne olan ve 3 saat süren son set ise 16-14 Schiavone'nin üstünlüğüyle sona erdi. Böylece 30 yaşındaki İtalyan tenisçi, kadınlarda en uzun süren maç rekorunun kırıldığı karşılaşmada rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran oyuncu oldu. Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Schiavone, 6 kez maç puanınını kurtardığı maçta 3 ''ace'', 10 çift hata ve 67 basit hata yaptı. Buna karşılık Kuznetsova, 5 ''ace'', 3 çift hata ve 68 basit hata ile oynadı.  Kadınlarda bir önceki en uzun maç rekoru, geçen yıl yine Avustralya'da, Barbora Zahlavova-Strycova ile Regina Kulikova arasında oynanan maçta kırılmıştı. 4 saat 19 dakika süren maçı Zahlavova-Strycova 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerle kazanmıştı. Schiavone, çeyrek finalde turnuvanın bir numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak.

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