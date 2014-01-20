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Spor
Deutsche Welle

Avustralya Açık’ta büyük sürpriz

Turnuvanın tek kadınlarda en büyük favorisi Serena Williams, Sırp Ivanovic'e yenilerek 4'üncü turda elendi. Kerber ve Mayer’in de elenmesiyle Avustralya Açık’ta Alman raket kalmadı.

20 Ocak 2014 12:51


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ın 7'nci gününde tek kadınların şampiyonluk favorilerinden ABD’li raket Serena Williams dördüncü tur maçında karşılaştığı Sırp Ana Ivanovic’e 6-4, 3-6 ve 3-6’lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Avustralya Açık’ta beş şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki tenisçi Ağustos ayından beri elde ettiği 25 galibiyetin ardından ilk kez korttan yenilgiyle ayrıldı. Williams Avustralya Açık’ta geçen yıl çeyrek finalde, 2012’de ise 4’üncü turda elenmişti.

Williams karşılaşma sonrası maç sırasında sırtındaki ağrılar nedeniyle sorun yaşadığını ancak bunun bir mazaret olmayacağını ve rakibinin iyi oynadığını ifade etti.

Kerber ve Mayer de elendi

Avustralya Açık’ta tek erkeklerde mücadele eden Alman raket Florian Mayer, dördüncü tur maçında dünya 3 numarası David Ferrer karşısında tutunamadı. Rakiben 7-6, 5-7, 2-6 ve 1-6’lık setlerle 3-1 yenilen 30 yaşındaki tenisçi, turnuvaya veda etti.

Son şampiyon Novak Djokovic ise çeyrek finale set vermeden yükseldi. Alman efsanesi Boris Becker’in çalıştırdığı Sırp raket, İtalyan rakibi Fabio Fognini karşısında 6-3, 6-0 ve 6-2’lik setlerle rahat bir galibiyet elde etti.

Kerber de çeyrek finali kaçırdı

Tek kadınlarda Alman Angelique Kerber de turnuvaya veda etti. Dünya 9 numarası, İtalyan rakibi, turnuvanın 28 numaralı seribaşı Flavia Pennetta'ya 1-6, 6-4 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenildi. Kerber bu mağlubiyetle Avustralya Açık’ta ilk çeyrek final şansını kaçırdı. Geçen yıl Amerika Açık’ta yarı finale kadar yükselip sürpriz yapan Pennetta çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Çinli Li Na’nın rakibi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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