Avustralya Açık’ın galibi Federer

Federer, İspanyol rakibi Rafael Nadal karşısında 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Rod Laver Arena'da 3 saat 38 dakika süren çekişmeli maçın sonunda Federer, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Dünyanın eski 1 numarası Roger Federer 2012 yılından beri ilk kez bir Grand Slam turnuvasını kazanmış oldu. 35 yaşındaki usta raket, profesyonel tenis kariyerinde de 18'inci Grand Slam zaferine uzandı.

Ezeli rakipler Nadal ile Federer şimdiye kadar 35 kez kortta karşı karşıya geldi. Maçlardan 23'ünü Rafael Nadal, 12'sini de Roger Federer kazandı. Final karşılaşmalarında da Nadal'ın 6-3'lük üstünlüğü bulunuyor. 2009 yılındaki Avustralya Açık tenis turnuvasında karşılaşan iki tenisçiden kazanan Rafael Nadal olmuştu.

Son 7 Avustralya Açık tenis turnuvasından 5'ini kazanan Novak Djokovic'in bu yıl ikinci turda elenmesi büyük sürpriz yaratmıştı.

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AFP / EC, MK