-AVUSTRALYA AÇIK YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 16.01.2011 - Sezonun ilk Grand Slam organizasyonu olan Avustralya Açık tenis turnuvası yarın start alacak ve 29 Ocak'ta kadınlar, 30 Ocak'ta erkekler finaliyle son bulacak. Bu yıl 99'uncusu yapılacak toplam 24 milyon 851 bin dolar ödüllü organizasyonda erkek ve kadınlarda 128'şer tenisçi ile çift ve karışık çiftlerde 64'er takım mücadele verecek. Erkek ve kadınlarda şampiyon olacak isimler ise kişi başına 2 milyon 186 dolarlık ödülün sahibi olacak. Turnuvada Roger Federer son şampiyon unvanını koruma, Rafael Nadal ise üst üste 4. şampiyonluğu kazanma çabası harcayacak. Kadınlarda ise dünya sıralamasının bir numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, Serena Williams'ın yokluğunda ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmeye ve sıralamadaki yeriyle ilgili eleştirilere son vermeye çalışacak. Erkeklerde Nadal ile Federer'in yanında ilk 10 seribaşından herhangi birinin şampiyonluğu sürpriz olarak kabul edilmiyor. Nadal ile Federer ilk planda favori olarak gösterilse de Novak Djokovic, Andy Murray, Robin Soderling ve Andy Roddick'in dahil olduğu ilk 10 ismin elde edebileceği başarılar gözardı edilmiyor. Kadınlarda ise 2,5 yıllık aranın ardından tenise muhteşem bir dönüş yapan Kim Clijsters en favori isim olarak göze çarpıyor. Herhangi bir Grand Slam şampiyonluğu kazanmadan bir numaraya yükselen Wozniacki ise favoriler arasında Clijters'ı takip ediyor. Son 8 yılda 5 şampiyonluğu bulunan Serena Williams'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı turnuvada Maria Sharapova, Venus Williams ve Justine Henin-Hardanne'in isimleri ise favoriler arasında fazla telaffuz edilmiyor.