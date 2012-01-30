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Spor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası kadınlar sıralamasını değiştirdi ANKARA (A.A)

30 Ocak 2012 14:44

-Avustralya Açık Tenis Turnuvası kadınlar sıralamasını değiştirdi ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlardaki şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka, kadınlar dünya sıralamasında da zirvenin yeni sahibi oldu. WTA'nın bugün yayımlanan listesinde Azarenka, 8 bin 85 puanla ilk sırada gösterilirken, ikinci sırada 7 bin 690 puanla Petra Kvitova, üçüncü sırada ise 7 bin 560 puanla Maria Sharapova yer aldı. Eski bir numara Caroline Wozniacki ise kendisine ancak 4. sırada yer bulabildi. Sıralamanın ilk 20 ismi, puanları ve bir önceki durumları şöyle: 1-  (3) Victoria Azarenka (Belarus)      8585 2-  (2) Petra Kvitova (Çek C.)           7690 3-  (4) Maria Sharapova (Rusya)          7560 4-  (1) Caroline Wozniacki (Danimarka)   7085 5-  (5) Samantha Stosur (Avustralya)     5430 6-  (8) Agnieszka Radwanska (Polonya)    5330 7-  (9) Marion Bartoli (Fransa)          4770 8-  (7) Vera Zvonareva (Rusya)           4695 9-  (6) Li Na (Çin)                      4450 10-(10) Andrea Petkovic (Almanya)        4000 11-(11) Francesca Schiavone (İtalya)     3640 12-(12) Serena Williams (ABD)            3580 13-(13) Jelena Jankovic (Sırbistan)      3295 14-(15) Sabine Lisicki (Almanya)         3143 15-(16) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) 2735 16-(18) Dominika Cibulkova (Slovakya)    2635 17-(17) Peng Shuai (Çin)                 2580 18-(22) Ana Ivanovic (Sırbistan)         2535 19-(19) Svetlana Kuznetsova (Rusya)      2526 20-(21) Daniela Hantuchova (Slovakya)    2450

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