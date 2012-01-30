-Avustralya Açık Tenis Turnuvası kadınlar sıralamasını değiştirdi ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlardaki şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka, kadınlar dünya sıralamasında da zirvenin yeni sahibi oldu. WTA'nın bugün yayımlanan listesinde Azarenka, 8 bin 85 puanla ilk sırada gösterilirken, ikinci sırada 7 bin 690 puanla Petra Kvitova, üçüncü sırada ise 7 bin 560 puanla Maria Sharapova yer aldı. Eski bir numara Caroline Wozniacki ise kendisine ancak 4. sırada yer bulabildi. Sıralamanın ilk 20 ismi, puanları ve bir önceki durumları şöyle: 1- (3) Victoria Azarenka (Belarus) 8585 2- (2) Petra Kvitova (Çek C.) 7690 3- (4) Maria Sharapova (Rusya) 7560 4- (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) 7085 5- (5) Samantha Stosur (Avustralya) 5430 6- (8) Agnieszka Radwanska (Polonya) 5330 7- (9) Marion Bartoli (Fransa) 4770 8- (7) Vera Zvonareva (Rusya) 4695 9- (6) Li Na (Çin) 4450 10-(10) Andrea Petkovic (Almanya) 4000 11-(11) Francesca Schiavone (İtalya) 3640 12-(12) Serena Williams (ABD) 3580 13-(13) Jelena Jankovic (Sırbistan) 3295 14-(15) Sabine Lisicki (Almanya) 3143 15-(16) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) 2735 16-(18) Dominika Cibulkova (Slovakya) 2635 17-(17) Peng Shuai (Çin) 2580 18-(22) Ana Ivanovic (Sırbistan) 2535 19-(19) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 2526 20-(21) Daniela Hantuchova (Slovakya) 2450