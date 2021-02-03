Avustralya Açık'ta Koronavirüs krizi sürüyor: Bir otel çalışanı pozitif çıktı; 500 kişi karantinada

Avustralya Açık turnuvasında Koronavirüs krizi sürüyor. Bir otel çalışanının pozitif test vermesinin ardından organizatörler tedbirleri sıkılaştırdı. Toplamda 500 kişi, geçici temas dolayısıyla karantinaya alındı.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Melbourne Park'ta bugün yapılacak antrenmanlar iptal edilirken, en az 500 sporcu ve teknik ekip üyesi otellerinde karantinaya alındı.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yaşanan gelişmelerin şu anda turnuvayı etkilemeyeceğini ve negatif test veren sporcuların maçlara çıkabileceğini söyledi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası 8 Şubat'ta başlayacak.

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