Avustralya Açık'ı kaçıran Federer, kortlara geri dönüyor

Tenisin yaşayan efsanelerinden Roger Federer, mart ayında kortlara dönecek. İsviçreli tenisçi Doha'daki turnuvaya katılacağını açıkladı.

İsviçreli tenisçi sakatlığı nedeniyle 2 kez ameliyat oldu. Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ı kaçıran Federer, 8 Mart'ta Doha'da düzenlenecek turnuvaya katılacağını açıkladı.

Federer, "Küçük bir turnuvayla başlamak istedim. Doha ve Almanya'daki turnuvaların ardından hedefim Wimbledon, Olimpiyat Oyunları ve Amerika Açık'a katılmak" dedi.

20 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, kortlara iddialı döneceğini ve yeniden büyük zaferler kazanmak istediğini sözlerine ekledi.

Roger Federer, son olarak tam bir yıl önce Avustralya Açık'ta boy göstermişti.