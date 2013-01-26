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Spor

Avustralya Açık finali belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Andy Murray karşılaşacak

26 Ocak 2013 12:34

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler yarı final ikinci maçında İsviçreli Roger Federer’i 3-2 yenen Büyük Britanyalı Andy Murray, finalde Sırp Novak Djokovic’in rakibi oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Andy Murray karşılaşacak.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkeklerin yarı final ikinci maçıyla devam etti. 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray'in karşılaştığı ve 4 saat süren yarı final maçında, final biletini kapan isim Murray oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk seti, 6-4 Murray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci seti 7-6 Federer aldı. Murray üçüncü seti 6-3 alırken, dördüncü seti 6-7 Federer’e kaptırdı. Ancak son seti 6-2 kazanan Murray, korttan 3-2 galip ayrıldı.

Bir Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Roger Federer'i ilk kez yenen ve finale yükselen Murray, finalde 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile karşılaşacak.

2010 ve 2011 yıllarında finalde kaybeden 25 yaşındaki tenişçi, bu kez 27 Ocak Pazar günkü maçta şeytanın bacağını kırmak istiyor. Murray final maçıyla ilgili olarak “Novak’ı yenmek konusunda kesinlikle en iyi oyunumu çıkarmak zorundayım” diye konuştu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek bayanlar finali ise yarın (26 Ocak) Li Na ve Victoria Azarenka arasında yapılacak.


Deutsche Welle Türkçe

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