Avustralya Açık başladı



Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadeleler başladı. Favori raketler ilk maçlarında rahattı.



Teniste 2009 sezonun ilk büyük heyecanı başladı. Melbourne Park Kortları'nda oynanan yılın ilk Grand Slam'i toplam 13 ün sürecek ve 1 Şubat'ta oynanacak tek erkekler finali ile son bulacak.



Avustralya Açık'ın ilk gününde korta çıkan favori isimler yılın ilk büyük turnuvasına sorunsuz başladılar.



Tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Novak Djokovic ilk turda İtalyan Andrea Stoppono'yi 6-2, 6-3 ve 7-5'le geçerken, Andy Roddick ise ikinci tura İsveçli Bjorn Rehnquist'i set vermeden yenerek çıktı.



Bayanlarda sırp raketler 1 numaralı seri başı Jelena Jankovic, Avusturyalı Yvonne Meusburger'i 6-1 ve 6-3'le mağlup ederken, 5 numaralı Ana Ivanovic ise ilk setinde zorlandığı maçı 7-5 ve 6-3'le kopardı.



İlk turun en büyük sürprizleri ise erkeklerde turnuvanın 27 numaralı seri başı Feliciano Lopez, bayanlarda da 23 numaralı seri başı Macar Agnes Szavay, 24 numaralı seri başı Avusturyalı Sybelle Bammer ile 27 numaralı Rus Maria Kirilenko'nun elenmeleri oldu.

