Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak

Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyuruldu.

İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'a katılması risk altında.

Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi ve şunları kaydetti:

“Aşı olup olmadığımı henüz açıklamayacağım. Bu özel bir mesele ve bugün çok fazla insan, bir şeyleri sorma iznine ve kınama özgürlüğüne sahip. Ne cevap verirsem vereyim, bunu kötüye kullanacaklar. Medyanın nasıl bir şeye dönüştüğünü tanımlayacak bir söz bulamıyorum. İnsanlar arasında korku ve panik yayıyor ve ben bu döngüye katılmak istemiyorum. Herkesin düşman olduğunu hissediyorum. Onlara benim hakkımda bir şeyler yazmaları için bir sebep vermek istemiyorum. Şimdi size söylediğim gibi, editörlerinizden biri bunu alıp bir skandal çıkarabilir. Şu anda meydana gelen herhangi bir fırtınada yer almak istemiyorum. Size söylüyorum, [Melbourne'a] gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Tabii ki gitmek istiyorum, Avustralya benim en başarılı Grand Slam'im, buraya katılmak istiyorum, bu sporu seviyorum, hala motivasyonum var"

"Kaç şampiyonluğunuzun olduğu ile aşı arasında bir bağlantı yok"

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews da yaptığı açıklamada "Djokovic ya da başka bir tenisçi diyerek olayı kişiselleştirmeye gerek yok. Bir golfçü ya da Formula 1 pilotu da olabilir. Aşı olmamış herhangi bir sporcuya vize ve bu ülkeye giriş izni verileceğini sanmıyorum. Alsalar bile buraya geldikten sonra birkaç hafta karantinada kalmaları gerekecek. Kaç şampiyonluğunuzun olduğu ile aşı arasında bir bağlantı yok. Kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için aşı olmak zorundasınız." dedi.

Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.

Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.