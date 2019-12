-AVUSTRALYA: 76 - ÜRDÜN: 75 KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - Buğra Ersavaş - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Avustralya, Ürdün'ü 76-75 yendi. Her iki takımın da skor üretmekte zorlanarak başladığı karşılaşmada Ürdün, Abbas'ın 3 sayılık basketiyle 3. dakikaya 3-0 önde girdi. Andersen'in basketiyle karşılaşmadaki ilk sayılarına ulaşan Avustralya, savunmada Soobzokov-Abbas ikilisini durduramayınca, Ürdün, 6. dakika içinde farkı 7 sayıya (10-3) çıkardı. Maric'in arka arkaya basketleriyle 7-2'lik seri yakalayan Avustralya, 8. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: (12-10). Abbas ile üst üste 6 sayı üreten Ürdün, kontrolü yeniden eline aldı ve ilk periyodu 18-12 üstün bitirdi. Avustralya, 2. çeyreğe dış atışlarda yüksek yüzde yakalayarak girdi. Andersen-Worthington ikilisinin basketleriyle 6-0'lık seri bulan Avustralya, henüz çeyreğin ilk dakikası içinde 18-18'lik skorla eşitliği sağladı. Boyalı alanda Alkhas ile etkili olan Ürdün, 6-0'lık seriyle rakibine karşılık verdi ve 13. dakikada farkı yeniden 6 sayıya (24-18) çıkardı. Avustralya, Andersen'in skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermezken, Ürdün, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi ve 16. dakikaya da 29-23 önde girdi. Pota altındaki etkili oyununu sürdüren ve üst üste basketler bulan Ürdün, Abbas ve Wright'ın sayılarıyla devreyi 39-32 üstün tamamladı. Avustralya, 3. çeyreğin ilk sayılarını Mills ile bulurken, Ürdün rakibine Idais ile karşılık verdi. Andersen ile sayılar üreten rakibi karşısında ribauntlardaki üstünlüğünü sürdüren Ürdün, Wright'ın basketleriyle 4. dakika içinde farkı çift haneli rakamlara taşıdı: (47-36). Bu dakikadan sonra toparlanan ve Maric ile basketler üreten Avustralya, 7-0'lık bir seri bularak, 25. dakikada farkı 47-43'lük skorla 4 sayıya indirdi. İlk yarıya oranla hücumda sıkıntılı anlar yaşayan rakibi karşısında Maric ile etkili olmayan devam eden Avustralya, Newley'in de skora katkısıyla, çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala eşitliği sağladı (52-52) ve Maric'in son saniyede attığı basketle periyodu 56-55 üstün geçti. Avustralya, son periyoda da iyi başlayan taraf oldu. Yaptığı sert savunmayla rakibini son saniye atışlarına zorlayan Avustralya, 32. dakikaya 60-57 önde girdi. Abbas'ın 3 sayılık basketiyle biraz olsun rahatlayan Ürdün, pota altında Maric'i durdurmayı başaramadı. Her iki takımın da çok top kaybı yaptığı bu bölümde, Alawadi ile sonuca giden Ürdün, 34. dakikada 62-62'lik skorla eşitliği yakaladı. Daghles ve Alkhas ile hücumları sayıyla sonlandıran Ürdün, rakibine de kolay basket bulma şansı tanımadı ve son 2.5 dakikaya 71-64 üstün girdi. Andersen-Maric ikilisinin basketleriyle oyundan kopmayan Avustralya, Wright ve Daghles'in sayılarına engel olamayınca, Ürdün, son dakikaya da 75-72 önde girdi. Andersen'in basketleriyle bitime 13 saniye kala 76-75 öne geçen Avustralya, kalan sürede rakibine sayı atma şansı tanımadı ve karşılaşmadan 76-75 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Anibal Jose Carrion (Porto Riko) xx, Murat Biricik (Türkiye) xx, Samir Abaakil (Fas) xx Avustralya: Mills xx 10, Gibson x 2, Inglesx 3, Andersen xxx 22, Nielsen xx 9, Maric xxx 23, Newley xx 4, Martin x, Worthington xx 3, Markovic x Ürdün: Wright xxx 16, Abbas xxx 20, Soobzokov x 5, Daghles xx 7, Idais xx 11, Alkhas xx 5, Alawadi x 9, Alnajjar x, Zaghab x 2, Alsous x 1. periyot: 12-18 Devre: 39-32 (Ürdün lehine) 3. periyot: 56-55