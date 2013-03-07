Avustralya, 21 yıldır resesyona girmeyerek rekor kırdı

Bütün dünya ekonomik daralma ve resesyonlarla boğuşurken Avustralya, madencilik ve inşaat sektörünün desteğiyle "resesyona girmeme" rekoru kırdı.



Avustralya 2012 yılını yüzde 3.1 büyümeyle kapatarak arka arkaya 21 yıl resesyona (ekonominin art arda iki çeyrek küçülmesi) girmemeyi başardı.

Deloitte Access Economics Yöneticisi Chris Richardson'a göre Avustralya bu performansıyla en uzun süre resesyona girmeyen ülke olma rekorunu kırdı.

CommSec Başekonomisti Craig James ise, Avustralya ekonomisinin "ne çok sıcak, ne çok soğuk" olan mükemmel bir dengede bulunduğunu söyledi.

James, "Enflasyon kontrol altında, işsizlik az, ekonomi 'normal' bir hızda büyüyor ve diğer gelişmiş ülkelere göre bütçe açığı ve devlet borcu düşük" dedi.



Gelişmiş ekonomileri geride bıraktı



Avustralya'nın başarılı ekonomik performansı diğer gelişmiş ülkelerin büyüme rakamlarıyla kıyaslanınca daha da netleşiyor.

2012'de Avustralya yüzde 3.1 büyürken, ABD yüzde 1.6, Kanada ise yüzde 1.1 büyüdü. İngiltere ancak yüzde 0.25 büyüyebilirken Euro Bölgesi yüzde 0.9 daraldı.



12'nci en büyük ekonomi



Geçtiğimiz yıl Avustralya ekonomik büyüklükte İspanya'yı geçerek 12'nci sıraya yükseldi. Ülke nüfusunun 23 milyon kişiyle dünya sıralamasında 52'nci olduğu göz önüne alındığında Avustralya'nın ekonomik sıralaması daha da önem kazanıyor.

Avustralya'nın resesyonlardan uzak kalmasında ülkenin özellikle yedi yıl önce bir patlama yaşayan madencilik sektörünün ve inşaat sektörünün önemli rol oynadığı belirtiliyor.