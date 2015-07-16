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Dünya

Avustralya, 2 milyon yabani kediyi öldürecek!

Adaya 17. yy'da getirilmeye başlanan kedilerin yabanileştiği ve bazılarının ev kedilerinin 3 katı kadar büyüdüğü biliniyor

16 Temmuz 2015 17:52

Avustralya Çevre Bakanı Greg Hunt, "soyu tükenmekte olan türleri korumak" için 2 milyon yabani kediyi öldüreceklerini duyurdu. Hunt, 27 memeli türünün ve keseli karıncayiyen, çeşitli baykuşlar ve 120 başka türün kediler sebebiyle tehdit altında olduğunu söylüyor.

Sol'da yer alan habere göre, kedilerin adaya 17. ve 19. yüzyılda gelenler tarafından getirildiği ve artık 30 milyon yabani kedi olduğu bildirilirken, bunların bir kısmının ev kedilerinin 3 katı kadar büyüdükleri ve 15 kiloya ulaştıkları söyleniyor. 

Deakin Üniversitesi'nden Euan Ritchie ise kedileri toplayıp öldürmenin verimsiz ve zararlı olacağını, kedileri avlayan yerli türlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor. 

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