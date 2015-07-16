Avustralya, 2 milyon yabani kediyi öldürecek!

Avustralya Çevre Bakanı Greg Hunt, "soyu tükenmekte olan türleri korumak" için 2 milyon yabani kediyi öldüreceklerini duyurdu. Hunt, 27 memeli türünün ve keseli karıncayiyen, çeşitli baykuşlar ve 120 başka türün kediler sebebiyle tehdit altında olduğunu söylüyor.

Sol'da yer alan habere göre, kedilerin adaya 17. ve 19. yüzyılda gelenler tarafından getirildiği ve artık 30 milyon yabani kedi olduğu bildirilirken, bunların bir kısmının ev kedilerinin 3 katı kadar büyüdükleri ve 15 kiloya ulaştıkları söyleniyor.

Deakin Üniversitesi'nden Euan Ritchie ise kedileri toplayıp öldürmenin verimsiz ve zararlı olacağını, kedileri avlayan yerli türlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor.