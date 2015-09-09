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Dünya

Avustralya 12 bin sığınmacıya kapılarına açma kararı aldı

Avustralya Başbakanı Abbott: Aylan Kurdi'nin fotoğrafını televizyonlarımızda gördüğümüzde hepimiz şoke olduk

09 Eylül 2015 22:20

Avustralya kapılarını daha fazla göçmene açacağını açıkladı. 12 bin kişiyi ülkeye kabul edeceğini açıklayan Avustralya Başbakanı Tony Abbott,Aylan Kurdi'nin fotoğrafını televizyonlarımızda gördüğümüzde hepimiz şoke olduk… Ulus olarak yardım edeceğiz" dedi.

Avusturalya Başbakanı, 12 bin kişiye kapılarını açacaklarını söylediği göçmenlerle ilgili şu açıklamada bulundu: "Ezilen azınlıkları ülkemize kabul edeceğiz. Suriye sınırındaki Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığınan kadın, çocuk ve ailelere öncelik vermeye karar verdik."

Aylan Kurdi'nin bedeninin Bodrum sahiline vurmasıyla Avrupa ülkeleri birbiri ardına göçmen politikalarında değişikliğe gidiyor. Avrupa'nın her yerinde "Sınırları göçmenlere açın" talebiyle gösteriler düzenlendi. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri göçmenlere kapılarını açmaya başladı. Avusturalya da bugün itibariyle kapılarını daha fazla göçmene açacağını açıkladı.

 

IŞİD’e karşı mücadeleye destek

 

Abbott, Suriyeli göçmenlere insani yardımın yanı sıra Suriye'de IŞİD'e karşı askeri müdahalelere de destek olacaklarını açıkladı. Irak'ta IŞİD'e karşı koalisyonun bir parçası olan Avusturalya Başbakanı,"IŞİD'i Suriye'de yenemezsek, Irak'ta da yenemeyiz, Esad da kötücül bir güç olsa da önceliğimiz IŞİD olmalı" dedi.

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