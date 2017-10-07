Avustalya dünyanın en büyük kömür madenine karşı çıkıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Hindistanlı madencilik şirketi Adani’nin, Avustralya’nın, yıllardır çevresel ve finansal sebeplerle ertelenen, en büyük madeni olacak Carmichael kömür madeni işletmesine talip olması ülke genelinde protestolara sebep oldu.

Çevreci gruplar, Queensland eyaletindeki madenin hem küresel ısınmayı artıracağı hem de Büyük Bariyer Resifi’ne zarar vereceğini söylerken, ülke genelinde ‘Adani’yi Durdur’ sloganıyla 45 ayrı protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Yerel haber kaynaklarında Avustralya vatandaşlarının yarısından fazlasının madene karşı olduğu belirtiliyor.

Analistler, Adani’nin, başlangıç maliyeti dört milyar dolar olan madeni işletecek mali kaynağı olup olmadığını tartışırken, küresel bir trend olan fosil yakıt yatırımlarının azalması akıllardaki soruları artırıyor.

Adani tarafından yapılan açıklamada, projenin milyarlarca dolarlık bir geri dönüşü olacağı, yeni iş fırsatları doğuracağı ve kömürün Hindistan’a ihracıyla ülkenin Hindistan’ın elektrik olmayan bölgelerine elektrik verilmesinin planlandığı duyuruldu.

Adani’nin Kuzey Avustralya Altyapı Tesisleri’nden (NAIF) maden için döşenecek raylı sistem için alacağı 704 milyon ABD dolarına güvendiği söylentileri üzerine Adani CEO’su jeyakumar Janakaraj, “Eğer banklar borcu yüklenmeyi taahhüt ederse NAIF’ten ödeme almamıza gerek olmaz” dedi.

Avustralya Muhafaza Kurumu Başkanı Geoff Cousins Adani’nin NAIF’ten ödeme almadan iş yapmasının zor olduğunu belirterek, “Güvenli bir kaynak yaratmak için çok uğraştılar ancak hiçbir banka onlara bu imkanı sunmaz.” dedi.

‘Adani’yi Durdur’ sloganlı kampanyanın amacı dünyanın en büyük kömür madeninin Paris Anlaşmasını imzalayan bir ülke olan Avustralya’da açılmasını engellemek olarak duyuruldu.