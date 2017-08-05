Avukattan savcıya dilekçe: Müvekkillerim Cumhurbaşkanımıza yakınlığıyla bilinir...

Mersin'de iş adamları Mahmut Arslan ve Hasan Arslan'ın avukatı Murat Altındere'nin savcılığa sunduğu dilekçede, "Müvekkillerim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinmekle birlikte..." cümlesine yer vermesi, yeni bir suç duyurusuna yol açtı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, iki firma sahibi tarafından aralarındaki ticari anlaşmazlık yüzünden savcılığa şikayet edilen iş adamı Nejat Gülseven, dilekçedeki bu ibare nedeniyle iş adamları ve avukatı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Mahmut Arslan, Hasan Arslan ve avukatları Murat Altındere hakkında, "AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfuzunu haksız ve kötü niyetli olarak kullanmak", "Yargı görevini yapanı etkilemek", "Suç uydurmak" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılarak haklarında dava açılması istendi.

Necat Gülseven ile Mersin'de yerleşik işadamları Mahmut Arslan ve Hasan Arslan, yaşadıkları ticari anlaşmazlıkları mahkemelere taşımış, birbirleri hakkında çeşitli suç duyurularında bulunmuşlardı. Bu suç duyurularından biri de Mahmut Arslan ve Hasan Arslan tarafından Necat Gülseven aleyhine yapılanı oldu.

Avukat Murat Altındere, müvekkilleri Mahmut Arslan ve Hasan Arslan adına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adını da yer verdi. Müvekkilleri Mahmut Arslan ve Hasan Arslan'ın Türkiye'yi dünya çapında temsil eden saygın iş adamları olduğunu belirten Avukat Altındere, suç duyurusu dilekçesinde şu cümleye de yer verdi:

"Her iki müvekkil de AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinmekte birlikte, müvekkillerden Mahmut Arslan geçmişte yerel seçimlerde AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur."

Dört suçtan soruşturma başlatılmasını istedi

Necat Gülseven, bu ifadeler nedeniyle Mahmut Arslan ve Hasan Arslan ve avukatları Murat Altındere hakkında savcılığa başvurdu. Necat Gülseven, Avukatı Aydın Mollaoğlu aracılığı ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak hem Mahmut Arslan ve Hasan Arslan hem de avukatları Murat Altındere hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılmasını istedi.

“Yargı organlarına etki etmek istedikleri sabittir”

Dilekçesinde müvekkili Necat Gülseven ile Mahmut Arslan arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan uyuşmazlıkta karşı tarafın AK Parti ve Cumhurbaşkanının adını kullandığını hatırlatan Avukat Aydın Mollaoğlu, "AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nüfuzunu habersiz, haksız ve kötü niyetli olarak kullanmak suretiyle emniyet ve yargı organlarına etki etmek istedikleri sabittir" dedi.

Avukat Mollaoğlu, Mahmut Arslan, Hasan Arslan ve avukatları Murat Altındere hakkında, "AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfuzunu haksız ve kötü niyetli olarak kullanmak", "Yargı görevini yapanı etkilemek", "Suç uydurmak" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılarak haklarında dava açılmasını istedi.

Suç duyurusunun Cumhurbaşkanı’na tebliğ edilmesi de istendi

Avukat Mollaoğlu, bu suç duyurusunun AKP Genel Merkezi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a müdahillik haklarını kullanmaları için tebliğ edilmesi talebinde de bulundu.