Avukattan doktora saldırı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, İzmir Barosu\'na kayıtlı bir avukat, kız kardeşine antibiyotik vermediği iddiasıyla Dr. Bülent Öner\'e saldırdı. Sağlık camiası, bugün bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi.

Olay, dün gündüz saatlerinde, Bostanlı 4 No\'lu Aile Sağlık Merkezi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Barosu\'na kayıtlı ismi öğrenilemeyen bir avukat, kız kardeşine antibiyotik yazmadığı gerekçesiyle Aile Hekimi Bülent Öner\'in çalıştığı sağlık ocağına geldi. Avukatın, Öner\'e tehditlerde bulunduğu ve tekme attığı öne sürüldü. Öner\'in şikayetçi olması üzerine, polis avukatın bulunması için çalışma başlattı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Akçay, bu olayın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan popülist politikaların, halk ile hekimin karşı karşıya getirilmesinin bir sonucu olduğunu, böyle olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, \"Beyaz\' kod da dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı\'mız tarafından bütün gerekli işlemler başlamış bulunmaktadır. Konuyu öğrendiğimiz an itibariyle devletimizin tüm resmi kurumları bu konuyla ilgili işlemlerini yapmış ve işlemler şu anda yürümektedir\" dedi.

İzmir Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri, Dr. Ajlan Aktaş ise, hekimlerin kimsenin kölesi ya da arenada aslanların önüne atılan gladyatörler olmadığını belirterek, \"Bizler, tek dertleri mesleklerini layıkıyla yapmak olan insanlarız\" dedi. Aktaş, konuşmasının ardından saldırıya uğrayan Öner\'e çiçek verdi. Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Derya Aydın Mengücük de olayla ilgili şunları söyledi:

\"Kim bilir kaç kez anlamlı ve önleyici tedbirler bekledik? Kaçıncı kez şiddetin mağduru arkadaşlarımıza geçmiş olsun dedik, teselli etmeye geldik. Sağlıkta maruz kaldığımız şiddetin genel nedeni, mesleğimizi tıbbi ve bilimsel standartlarda yapma isteğimiz ve kararlılığımızdır.\"

5 YILDA 46 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET

Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Dr. Alper Zobarlar, yaptığı açıklamada, şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı\'nın \'Beyaz\' kod sistemine başvuru yaptığını ve 2012-17 yılı arasındaki 5 yıllık dönemde, toplam 46 bin 361 başvuru yapıldığını belirterek, \"Bunlardan 12 bin 489\'unun fiziksel, 31 bin 513\'ünün sözeldir. Başvuranlardan 27 bin 332\'si hekim, 1929\'u hekim dışı sağlık çalışanıdır. Bizler, öfkeliyiz. Suçluların ceza bulmasını istiyoruz\" dedi.



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